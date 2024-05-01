AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ve Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol'u ziyaret etti. Sarıçam, vatandaşların isteklerini dinleyerek sorunları çözme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, iş kazasında yaralanan personelini hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

01.05.2024 09:39
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu.

Sarıçam, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile Gazi Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıçam, kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Sarıçam, ardından Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bulut'tan ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, iş kazasında yaralanan personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ercan Yılmaz'ı ziyaret etti. Yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Personelinin sağlık durumunun takipçisi olacağını belirten Bulut, yaralanan Yılmaz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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