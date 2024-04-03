YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP'yi hukuka saygılı olmaya ve toplumsal huzuru bozmamaya davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP'yi hukuka saygılı olmaya ve toplumsal huzuru bozmamaya davet etti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP\'yi hukuka saygılı olmaya ve toplumsal huzuru bozmamaya davet etti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca değerlendirildiğini belirterek, CHP yöneticilerini kurulu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya davet etti.

03.04.2024 09:49  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca değerlendirildiğini belirterek, CHP yöneticilerini kurulu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya davet etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçe seçim sonuçlarını manipüle etme çabalarının yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talus, CHP tarafından yapılan itirazların, İl Seçim Kurulunca ilgili mevzuat hükümlerince değerlendirildiğini belirtti.

Bu süreçte seçim kurulu kararını sükunetle beklemek yerine kurul kararını etkilemeye dönük basın açıklamaları yapmanın, toplumsal barışa, hukuka ve demokrasiye zarar verdiğini vurgulayan Talus, şunları kaydetti:

"Seçim kazandıkları yerlerdeki sonuçları hukuka uygun ve demokratik bulup, kaybettikleri yerlerde seçim süreçlerinin adaletine gölge düşürecek açıklamalar yapmak, en hafif tabirle demokrasi hazımsızlığıdır. CHP yöneticilerini İl Seçim Kurulunu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya, sükunetle İl Seçim Kurulunun hukuki kararını beklemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

AK Parti, Kocaeli, Körfez, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP'yi hukuka saygılı olmaya ve toplumsal huzuru bozmamaya davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:50 Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
22:59 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
08:10 Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti
05:17 Tayvan’da 7.4 büyüklüğünde deprem Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 10:17:05. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP'yi hukuka saygılı olmaya ve toplumsal huzuru bozmamaya davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement