AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.
Candan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi.
Eğitimin, en önemli fırsat eşitliği aracı olduğuna dikkati çeken Candan, "İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı." diye konuştu.
Candan, 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek partinin AK Parti olduğunu kaydetti.
Kadının ve erkeğin, adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını vurgulayan Candan, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz."
Son Dakika › Güncel › AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların günüdür - Son Dakika
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi. Pozantı-Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında BELSA Plaza önünde emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı. Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmeleri için sağlanan bu hizmet, annelerin bebeklerinin bakımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?