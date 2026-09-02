AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'de esnafı dinledi
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Seydişehir ilçesinde Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve partililerle bir araya geldi. İlçenin durumu ve yapılacak çalışmaların ele alındığı ziyarette Erdem, esnafı da ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir ilçesini ziyaret etti.
Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve partililerle bir araya gelen Erdem, ilçenin durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.
Kaymakam Kıyıcı ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Milletvekili Erdem'e ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Erdem ve beraberindekiler esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.
Kaynak: AA
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