AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevine Yunus Günal seçildi.

27.10.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevine Yunus Günal seçildi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Tayfun Bayar'ın aday olmadığı ve tek liste halinde yapılan seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Yunus Günal, ilçe başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, burada yaptığı konuşmada, kongrenin partilerine hayırlı olmasını diledi.

Bugüne kadar yaptığı hizmetler için Tayfun Bayar'a teşekkür eden Türel, "Bugün Tayfun Başkan bayrağı teslim ediyor. Biliyorsunuz atletizmde bayrak yarışında bayrağı getiren atlet son surat koşar, bayrağı öndekine teslim eder ve kenara çekilir. Bizde bayrak yarışı öyle değil. Bizde bayrağı teslim eden de alanla birlikte koşmaya devam eder. Durmak yola yola devam. Bu yüzden Tayfun Başkan da yeni başkan Yunus Günal ile koşmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini anlatan Türel, dünyanın bir ateş çemberi içinden geçtiğini ve çevrede yaşanan savaş ve ateş çemberinden Türkiye'yi güvenli limanlara taşıyacak kişinin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin olacağını dile getirdi.

Teşkilat olarak hep birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dikkati çeken Türel "Biz de var gücümüzle çalışırsak onlara bu yolda destek vermiş oluruz. Bu vesileyle bu kongremizin Antalya'mıza, Konyaaltı'mıza ve partimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Başkanı Ali Çetin ise konuşmasına Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısını kınayarak başladı.

Ülkenin hızla büyümeye devam ettiğini ve savunma sanayisiyle güçlendiğini dile getiren Çetin, "Türkiye, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Bizi Allah'ın izniyle yolumuzdan döndüremeyecekler, istikametimizden saptıramayacaklar. Büyümemizi, gelişmemizi engelleyemeyecekler. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Türkiye'nin gelişimi için katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, siyasi parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Konyaaltı, AK Parti, Politika, antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:40:50. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.