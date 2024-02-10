AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, beyaz bir araç içerisinde derneğin bulunduğu Sarı Asma Sokak'a gelen kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş (32) başından vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olayın gerçekleştiği alana gelerek çalışmaları takip etti ve bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü.
"GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZ YERE YATTIK"
Saldırı sırasında Yeniay ile birlikte dernekte bulunan Ali Sarıyar, "Aziz başkanın programına katıldık. Silah sesleriyle beraber hepimiz yerde kaldık. Aziz Bey de, hepimiz yere yattık. Ateş açıldığı sırada ben 'Yatın diye bağırdım' sonra herkes içeride yatış pozisyonu aldı. Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık, sonra normale döndü" dedi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. O anlarda, beyaz bir aracın sokağın başına geldiği, aracın 'sunroof' bölümü ve yan camından çıkan iki kişi tarafından ateş açıldığı, saldırı sonrası şüphelilerin araçla olay yerinden kaçtıkları görüldü.
SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Saldırı sonrasında ağır yaralanan Ebru Güneş'in kanlar içinde kalarak yerde beklediği anlar, çevredeki binada yaşayan bir kişinin cep telefonu görüntüsüne yansırken, sokaktakilerin panik içerisinde Güneş'in başında toplandığı görüldü.
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