AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'ın Mardinliler Buluşması\'nda Silahlı Saldırı

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"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş (32) başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahlı saldırganların beyaz renkli araçtan ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçması ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.