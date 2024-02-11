AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Mardinliler Buluşması'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Mardinliler Buluşması'nda Silahlı Saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde düzenlediği 'Mardinliler Buluşması' sırasında, kimliği belirsiz kişilerce beyaz bir araç içinden silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından vurulan Ebru Güneş ağır yaralandı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların araçtan ateş ettiği anlar ve çevredeki insanların kaçış anları yer alıyor.

11.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş (32) başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahlı saldırganların beyaz renkli araçtan ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçması ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'ın Mardinliler Buluşması\'nda Silahlı Saldırı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Mardinliler Buluşması'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika
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