AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı

Özcan KILIÇ/ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araçla sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırı anına lişkin yeni görüntler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin gvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların araçtan ateş ettiği ve çevredekilerin kaçtığı anlar görülüyor. Görgü tanıklarından Coşkun Yıldız, "Saat 16.30 sıralarında kuvvetli şekilde otomatik tarama silah sesleri duyduk. " dedi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta meydana geldi. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında, beyaz bir araçla derneğin bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler tabanca ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Saldırının üzerinden 17 saat geçerken olayın yaşandığı seçim bürosunun bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Çevre sakinleri korku dolu anları anlattı.
"SİLAH SESLERİ DUYDUK"
Saldırının gerçekleştiği sokakta oturan ve olayı gören Coşkun Yıldız, "Olay yerindeki mahallede oturuyorum, saat 16.30 sıralarında kuvvetli şekilde otomatik tarama silah sesleri duyduk. Dışarıya baktığımızda büyük bir kalabalık, topluluk gördük, içlerinde bir yığın polis, vatandaşlar vardı. Sonra evin önüne baktığımızda genç bir bayanın yaralandığını gördük, müdahale ediyorlardı havlu attık yukarıdan tampon yaptılar, ambulans geldi aldı. Dernekte bir parti konuşması varmış, parti konuşmasının olduğu yere doğru karşı taraftan, ters yönden arabayla geçiyorlar ve o arada bir uzun namlulu bir de silahlarla tarayarak şu istikamete doğru gidiyor. Kadın da zannediyorum şurada bir yerde oturuyormuş kayınpederine gidiyormuş galiba. Karşı taraftan Süleyman Soylu ve yanındaki kalabalık geldi, dernek binasına girdiler. Girişi kapattılar, oradan da girişi kapattılar üç yönlü, buraya kimseyi sokmadılar o anda. Bir saat sonra çıktığımda yukarıya anneme, annem hala kombi patladı zannettim diyor, titriyor." ifadelerine yer verdi.
"AZ DAHA İLERİ GİTSEM KURŞUN BANA GELİYORDU"
Merketten alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için olayın yaşandığı sokağa doğur yürüyen Dürdane Efe ise, "Marketten geliyordum, az daha ileri gitsem kurşun bana geliyordu. Oradan beni bir komşu aldı evine götürdü, ortalık duruluncaya kadar orada kaldım. Korktuk doğrusu, çok korkunç geçti dün" şeklinde konuştu.
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