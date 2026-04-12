AK Parti'li Çelik: Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır
AK Parti'li Çelik: Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır

AK Parti\'li Çelik: Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır
12.04.2026 11:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları, Türkiye'nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları, Türkiye'nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır. Netanyahu rejimi, bugün dünyada dini kavramları ve argümanları katliam için en çok istismar eden, en fanatik rejimdir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir. Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu'nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. İspanya Başbakanı Sanchez'in ifadeleri de 'İnsanlık İttifakı' adına çok saygıdeğerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideridir. Netanyahu'nun başını çektiği bu 'Katliam ve Soykırım Şebekesi', Cumhurbaşkanımızın 'İnsanlık İttifakı'nın değerlerini her konuşmasında canlı tutmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri sadece bölgede değil, Afrika'dan Asya'ya kadar küresel düzeyde yankılanmaktadır. Bugün dünyada insanlık adına referans gösterilecek yegane cümleler Sayın Cumhurbaşkanımızın cümleleridir. Soykırım çetesinin bu hırçın açıklamaları, Türkiye'nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır. Netanyahu rejimi, bugün dünyada dini kavramları ve argümanları katliam için en çok istismar eden, en fanatik rejimdir. Kullandıkları bu propaganda yöntemlerinin ise artık son kullanma tarihi geçmiştir" dedi.

'SALDIRGAN MESAJLARIN ARKASINDA 5 TEMEL KATMAN BULUNUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşımlardaki saldırgan mesajların arkasında 5 temel katman bulunduğunu kaydeden Çelik, "1'incisi, Pakistan'daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeyi hedefliyorlar. Onun için barışın en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. 2'ncisi, İsrail'in 'Batı değerlerinin kalesi' olduğu yalanının çökmesidir. Zira hiçbir Batılı lider bu soykırımın kendi değerlerini temsil ettiğini söyleyemeyecektir. 3'üncü katman ise bölgedeki Kürt kardeşlerimizi kendi kirli ve siyonist planlarına 'lejyoner' yapma çabasıdır. Ancak Irak ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz bu şeytani denkleme girmemiş, sağduyulu davranarak tarihin doğru tarafında durmuşlardır. Netanyahu'nun Türkiye'deki Kürt kardeşlerimize yönelik o iğrenç ifadeleri, aslında bu planının boşa çıkmasından kaynaklanan bir hezeyandır. 4'üncü katman ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizin, İsrail'in kaos planlarına indirilmiş büyük bir darbe olduğunun bizzat Netanyahu tarafından itiraf edilmesidir. 5'inci katman ise Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirme çabasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bu savaşın asla parçası olmayacağını ve yegane iradesinin barış olduğunu fiilen tatbik ederek, bu siyonist planı bozmuştur. Soykırım şebekesi bu insanlık dışı hedeflerine ulaşamamanın hayal kırıklığı ve hırçınlığı ile hareket etmektedir. Bu soykırım şebekesinin paylaşımlarına Türk siyasetindeki bazı isimleri etiketlemeleri ise kendi savaş suçlarını iç siyasetimizin bir parçası haline getirme çabasıdır. Bu ahlaksız ifadeleri kullanan katliam şebekesinin karşısında, Türk siyasetinin tüm unsurlarının, ister iktidar ister muhalefet olsun, topyekun bir duruş sergileyerek bu şebekeye hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz. Dışarıdan gelen bu tip hadsiz saldırılar karşısında tek vücut olmak milli bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Dış Politika, Ömer Çelik, Orta Doğu, AK Parti, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik: Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik: Soykırım çetesinin hırçın açıklamaları yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır - Son Dakika
