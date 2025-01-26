AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti\'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gelecek nesillere bu milletin geçmişinin gurur duyulacak başarı ve kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu anlatmak istediklerini söyledi.

26.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gelecek nesillere bu milletin geçmişinin gurur duyulacak başarı ve kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu anlatmak istediklerini söyledi.

İleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yangına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları olduğunu anımsatan İleri, "Şu an itibarıyla soruşturmalar, araştırmalar devam ediyor. İnşallah bu felakette ihmali, kusuru olan her kimse bunun hesabını verecek. Meclis'imizde de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz AK Parti Grubu'muz tarafından Meclis Başkanlığına verilen bir araştırma önergesi var. Bu çalışma da inşallah bu anlamda etkili bir çalışma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Partisinin, siyasette kadına önem verdiğini aktaran İleri, kadınlara daha çok alan açma konusunu önemsediklerini kaydetti.

Büyük ve güçlü bir Türkiye davasına sahip olduklarına dikkati çeken İleri, "Bizim davamız, kendine güvenen Türkiye davası, bizim davamız öz güveni yüksek gençlerin davası. Biz davamızı böyle tanımlıyoruz. Biz güçlü Türkiye istiyoruz. Bizler gelecek nesillerimize Türkiye'nin sorunları nasıl başaran bir ülke olduğunu anlatmak istiyoruz. Bizler gelecek nesillerimize bu milletin geçmişinin gurur duyacağımız başarı hikayeleriyle kahramanlık hikayeleriyle dolu bir millet olduğunu anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye siyasetinde kendilerini haklı tarafta gördüklerini vurgulayan İleri, şöyle devam etti:

"Niye haklıyız? Çünkü bizler, bu milletin en doğal taleplerinin takipçisiyiz. Bizler, bu milletin ihtiyacı olan yatırımları yapanlarız. Yani akıl bizden yana, bilgi bizden yana. Ama bakıyorsunuz sadece o da değil, vicdan da bizden yana. Bakın Suriye'den gelen göçmenler konusu, önümüzdeki süreçte uzun uzun konuşulacak bir konudur diye düşünüyorum. 13 yıldır zulüm çeken insanlar var. Bunların bir kısmı da canını kurtararak buraya geldi, buraya sığındı. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler onlara kucağımızı açtık. Ama muhalefet ne yaptı? Her daim eleştirdi, her daim saldırdı. Her daim 'Geri göndereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız.' dedi. İşte bundan dolayı diyorum ki, vicdan da bizden yana."

Karşılarında kendi fikirlerine alternatif üreten bir zihniyetle mücadele etmediklerini aktaran İleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz şu an düpedüz yeri geldiğinde sırf muhalefet yapmak için terör bildirileri imzalamayan, yeri geldiğinde FETÖ'ye FETÖ demekten imtina eden, yeri geldiğinde televizyon ekranlarından bu milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen, yeri geldiğinde devlet kurumlarını yıpratmaya çalışan, yeri geldiğinde düpedüz tezvirat yapan, yalan bilgi yayan bir grupla mücadele ediyoruz. Bizim bu mücadelenin tanımını çok net yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü açık konuşmak gerekirse, uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş bir kardeşiniz olarak böyle bir muhalefet anlayışının ben dünyada hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım da. İşte bir sonraki eşik inşallah bu milletin ferasetiyle, ortaya koyduğumuz siyasi söylemlerle, duruşumuzla, bakışımızla, uzattığımız el ile karşımızdaki bu zihniyetin dönüşmesini, daha doğrusu dönüşmek zorunda kalmasını sağlamaktır."

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede Ebru Alp Kayır, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ömer İleri, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.