AK Parti\'li Kaya AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraf seçkisini inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Kaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafından yana kullandı.

Kaya, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

Birbirinden iyi fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyleyen Kaya, özellikle Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya duyuran AA'ya teşekkür etti.

Gazze'de yaşanan zulme karşı sesini yükseltmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafından yana oy kullandığını belirten Kaya, Erdoğan'ın sesi ne kadar gür çıkarsa zulümlerin o kadar hızlı duracağına inandıklarını kaydetti.