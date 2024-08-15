AK Parti'li Meclis Üyesi, Belediye Başkanının Parti Değiştirmesine Tepki Göstererek İstifa Etti - Son Dakika
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AK Parti'li Meclis Üyesi, Belediye Başkanının Parti Değiştirmesine Tepki Göstererek İstifa Etti

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AK Parti'li Birecik Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Kurt, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in AK Parti'ye geçmesine tepki göstererek istifa etti. Kurt, milli değerler üzerinden algı yaratıp kirli rant hayalleri kurduğunu belirterek, aynı çatı altında bulunmayacağını ifade etti.

15.08.2024 14:40  Güncelleme: 14:47
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(ANKARA) - AK Parti'li Birecik Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Kurt, DEM Parti'den seçilen Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in AK Parti'ye geçmesine tepki göstererek meclis üyeliğinden istifa etti. Kurt, "Bu zat ülkemizin milli değerleri üzerinden algı yaratıp kirli rant hayalleri kurmaktadır. Bayrak siyaseti yapıp halkın iradesini yok sayan bu tür insanlarla aynı çatı altında bulunmayacağım" dedi.

Yüzde 54 oy ile DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Begit daha sonra partisinden istifa etti. Beğit,  kuruluş yıl dönümü etkinliğinde AK Parti'ye katıldı. Begit'in AK Parti'ye katılmasına tepki gösteren AK Parti'li Birecik Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Kurt, meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurt yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Birecik'te DEM Partisi yaklaşık 11 bin oy farkla seçimi kazanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkedir. Legal olan bütün siyasi partiler seçime girebilir, aday gösterilebilir ve bu yarışa katılabilir. Sandık sonuçları her ne olursa olsun halkın iradesine saygı göstermek zorundayız. Kimse bu hakkı gasp edemez.

"AK Parti, son günlerde bu tür insanları bünyesinde barındırdığı için oy kaybına uğramıştır"

Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada şunu görüyoruz. Mehmet Begit seçimlerden yaklaşık 20 gün sonra 22 bin insanın iradesini gasp ederek DEM Partisi'nden istifa etmiştir. Bu zat, ülkemizin milli değerleri üzerinden algı yaratıp kirli rant hayalleri kurmaktadır. Ne yazık ki bu hayaller karşılıksız kalacaktır. ve bugün itibari ile gördüğümüz son olayda AK Parti'ye geçişini görmekteyiz. AK Parti, son günlerde bu tür insanları parti bünyesinde barındırdığı için oy kaybına uğramıştır. Bunu da son seçimlerde net bir şekilde gördük. Yanlışlardan ders çıkarmak yerine yanlışlarla devam etmekteyiz. Bu sebepten ötürü bayrak siyaseti yapıp halkın iradesini yok sayan bu tür insanlarla aynı çatı altında bulunmayacağım. İkinci sıra olarak seçildiğim AK Parti meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Bağımsız olarak devam edeceğim. "

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Meclis Üyesi, Belediye Başkanının Parti Değiştirmesine Tepki Göstererek İstifa Etti - Son Dakika

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