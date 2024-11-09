AK Parti Malatya İl Başkanlığı\'ndan Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı

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AK Parti Malatya İl Başkanlığınca, il delegelerinin katılımıyla Ortak Akıl Delege İstişare toplantısı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Namık Gören, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinin yoğun programı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

İl kongrelerinin de ileri bir tarihe ertelendiğini aktaran Gören, "Birileri bu ertelemeden bir iptal gibi bahsetmek suretiyle delegelerimize, parti teşkilatlarımıza nifak sokmaya çalışıyor. Biz bu nifak oyunlarını ve hileleri defalarca gördük. AK Parti teşkilatı her zamankinden daha büyük bir birlik ve beraberlik, coşku içerisinde. Bizi bölmeye, aramıza nifak sokmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanımızın programı ertelemiş olması bir iptal değil, daha büyük ve coşkulu bir buluşmanın habercisi olacak." diye konuştu.

Kongrelerle partilerini yeni döneme hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Gören, kongrelerin değişim ve dönüşüm ile yenilenmenin, sahalarda var olmanın habercisi olacağını ifade etti.

Gören, partilerinin kentte girdiği 18 seçimde de birinci parti olarak çıktığını hatırlatarak, teşkilatlarının kurumsal kimliğinin oturduğunu belirtti.

Gören, bugüne kadar partiye gönül ve emek vermiş herkese teşekkür etti.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi de programda selamlama konuşması yaptı.