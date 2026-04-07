AK Parti Malletvekili Ölmeztoprak Ankara'da Tarım ve Kentsel Dönüşüm Görüşmeleri Gerçekleştirdi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ankara'da yoğun temaslar gerçekleştirerek tarımdan kentsel dönüşüme kadar birçok kritik başlığı bakanlar ve kurum temsilcileriyle ele aldı. Görüşmelerde Malatya'nın üretim gücünü artıracak projeler, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve şehirdeki öncelikli ihtiyaçlar değerlendirildi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TBMM'de bir araya gelerek Malatya'nın tarımsal üretim gücünü artırmaya yönelik konuları görüştü. Özellikle kayısıda hasat sonrası süreçlerin güçlendirilmesine yönelik projeleri gündeme getiren Ölmeztoprak, üreticinin yükünü hafifletecek adımlar üzerinde durdu. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan mekanizasyon projesini Bakan Yumaklı'ya sunan Ölmeztoprak, projenin ürün kayıplarını azaltacağını ve kaliteyi artıracağını ifade etti. Ayrıca, süt üretimi için çiğ süt soğuk zincirinin güçlendirilmesi, tank ve depolama kapasitesinin artırılması için ilave finansman talebini iletti.

Ölmeztoprak, Ankara temasları kapsamında AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ederek yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile de bir araya gelen Ölmeztoprak, deprem sonrası Malatya'da yürütülen konut projelerini değerlendirdi ve sahadan gelen talepleri doğrudan iletti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yaptığı görüşmede ise rezerv alanlar, konut üretimi ve işyeri dağıtım süreçlerini ele alarak, sahadan gelen talepleri detaylı şekilde aktardı ve kurumlar arası iş birliğinin sahaya daha hızlı yansımasının önemine dikkat çekti.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin kararlılık mesajı veren Ölmeztoprak, Malatya'nın her alanda güçlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 'Yaşam alanlarının yeniden kurulması, ticari hayatın canlanması ve şehir bütünlüğünün sağlanması için süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mızı daha güçlü, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.