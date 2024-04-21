AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Midyat ilçesini ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Alma beraberinde partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Alma, çalışmalarından dolayı Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.
Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Midyat ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'u depreme karşı dönüştürebilmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını belirtti. Ayrıca, afete maruz kalabilecek diğer şehirlerin de ayağa kaldırılması için çalışmaların yapıldığını söyledi.
Siirt'in Eruh ilçesinde 20 Nisan 1993 yılında şehit olan Adem Akman'ın babası Cemil Akman, şehit oğlunun şehadete yürüdüğü tarihte hayatını kaybetti. Şehit babası, şehit oğlunun yanına gözyaşları arasında defin edildi.
Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.
Türk bisikletçi Gürkan Genç, 2012'de başladığı dünya turuna geri döndü. 69 ülke ve 3 kıtayı bisikletiyle pedallayarak geçen Genç, ABD vizesi almak için Türkiye'ye döndü ve vizesini aldıktan sonra turuna devam etmek için ABD'ye gitti. Genç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini söyledi ve bisiklet turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek bisikletli yaşam sürecine destek vermek istediğini belirtti.
Fatih'te sivil toplum kuruşu temsilcileri tarafından binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka protesto edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?