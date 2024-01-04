 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Mardin'deki bazı kurumlara ziyaretlerde bulundu. Heyet, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu
04.01.2024 - 16:38,
Abone Ol

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, kentteki bazı kurumlara ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ve bazı teşkilat mensuplarının bulunduğu heyet, bazı kurumları ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kent genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Faruk Kılıç, AK Parti, Mardin, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement