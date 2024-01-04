AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, kentteki bazı kurumlara ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ve bazı teşkilat mensuplarının bulunduğu heyet, bazı kurumları ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kent genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.