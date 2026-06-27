AK Parti Mersin'den 160 bin haneye ziyaret hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Mersin'den 160 bin haneye ziyaret hedefi

27.06.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, mahalle çalışmaları yılı kapsamında üye ziyaretlerine devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, mahalle çalışmaları yılı kapsamında üye ziyaretlerine devam edeceklerini bildirdi.

Aldemir, teşkilat binasında düzenlediği basın açıklamasında, teşkilat olarak sürekli sahada vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi.

Mersin'de 10 bin hanedeki üyelerini ziyaret edeceklerini anlatan Aldemir, bu programlarda üyelere teşekkür belgesi vereceklerini belirtti.

Nisandan bu yana 50 bin üyeyi hanelerinde ziyaret ettiklerini dile getiren Aldemir, şöyle devam etti:

"Yıl sonuna kadar 160 bin hanedeki üyelerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. AK Parti ailemiz her geçen gün büyüyor, güçleniyor. Bu yılın başından bugüne kadar 6 bin yeni üyemizle Mersin'de gücümüze güç kattık. Türkiye'de 11 milyon 500 bin üzerindeki üyemizle dünyadaki en büyük siyasi hareketlerden biri olduk. 2026'da da hem Mersin'de hem Türkiye'de yeni bir rekor kıracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'yı "mahalle çalışmaları yılı" olarak ilan ettiğini dile getiren Aldemir, bu kapsamda kendilerinin Mersin'de mahallelere ağırlık vereceklerini belirtti.

AK Parti ağırlığını daha da güçlendirip yola devam edeceklerine dikkati çeken Aldemir, şunları kaydetti:

"Üyelerimizi aile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte ulaşacağız. AK Parti milletin partisidir. Milletin partisi olma şerefiyle yoluna devam etmektedir. Bu kutlu yolda gençlerimize daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz ve daha adil bir dünyanın gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz."

Basın toplantısına, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Refik Bağsız, AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekin, AK Parti Mersin Tanıtım ve Medya Başkanı Cihan Ciğer de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mersin'den 160 bin haneye ziyaret hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’un eşi Kim’e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim'e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı
CHP’de 63 kişinin üyeliği “Hain Kemal“ sloganı nedeniyle askıya alındı CHP’de 63 kişinin üyeliği "Hain Kemal" sloganı nedeniyle askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

16:11
Lincoln Henrique Türkiye’ye geri dönüyor Bursaspor transferi bitirdi
Lincoln Henrique Türkiye'ye geri dönüyor! Bursaspor transferi bitirdi
15:35
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi Fenerbahçe’den Greenwood bombası
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:32
Avrupa resmen kavruluyor Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 16:14:55. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Mersin'den 160 bin haneye ziyaret hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.