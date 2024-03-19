AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, üniversite ve şehri birbirine bağlayacak AFRAY'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgileri aldı.
Özkaya, AFRAY'ın Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) güzergahındaki şantiye kısmında yaptığı açıklamada, AFRAY'ın Türkiye'de 2. yüzyıl için önemli projelerden biri olduğunu söyledi.
Şu an firmanın yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Özkaya, "Altyapı müdürü burada. 17.7 kilometre bir yol, bunun 12 kilometresi sıfırdan ilk defa yapılacak. 5 kilometresi de mevcut hatlar yenilecek. Tek hat olan hatlar 3 hata çıkarılacak. İnşallah burası bu yılın sonuna kadar bitecek." dedi.
Yurt dışından sinyalizasyon ve üst yapı malzemelerinin de geleceğini ifadede eden Özkaya, şöyle konuştu:
"Ümit ediyoruz gelecek yılın ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinin başında öğrenciler Allah nasip ederse eğitim öğretim yılı kapanmadan hafif raylı sistemle Afyonkarahisar merkeze ulaşmaya başlayacaklar. 'Hayali temel attı' diyenlerin hepsi buraya gelip buraları görmesini arzu ederiz. Proje 750 milyon liralık bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 750 milyon lirayı bir kalemde ayırması sadece teşekkür edilip, dua edilecek bir şey. Hayalimiz büyük."
Son Dakika › Güncel › AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AFRAY çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.D.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. M.D. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Tokat'ın Almus ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de hak arama kültürü konusunda atılan adımları ve kurulan kurumları anlattı. Malkoç, Türkiye'nin kendi iç meselelerini çözüm yoluna koymaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimine vurgu yaparak, ülkenin önemli bir devlet geleneği olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?