AK Parti Milletvekili Ali Şahin Gaziantep'te çiftçilerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ali Şahin Gaziantep'te çiftçilerle buluştu

AK Parti Milletvekili Ali Şahin Gaziantep\'te çiftçilerle buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Şahin, çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, İslahiye biberinin korunması ve desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, sulama projeleriyle bölgenin su kaynaklarına kavuşacağını ve ürün kalitesinin artacağını belirtti.

21.08.2024 20:46
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Şahin, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile ilçeye bağlı kırsal Yelliburun Mahallesi'ni ziyaret etti.

İlçede önemli bir geçim kaynağı olan biberin ekildiği tarlalara giden Şahin, çiftçilerle sohbet etti.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İslahiye biberinin hem rengi hem aroması diğer biberlerden farklı. Biberimizi ve çiftçilerimizi korumak adına, Tarım müdürlüğümüzle, ziraat odamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk aşamada tarım kredi kooperatifi genel müdürümüzle görüşerek büyük bir oranda biber alımı başlatacağız. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında artık İslahiye biberleri satılacak."

Biberi suyla buluşturmayla ilgili "Kılavuzlu Sulama Projesi"nin devam ettiğini ifade eden Şahin "Kılavuzlu 3"ün yüzde 13'ü, "Kılavuzlu 2"nin yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Önümzüdeki eylül ayında sulamada test aşamasına geçilecek. Bölgemizi suyla buluşturduğumuzda hem rekoltemizi hem ürün kalitemizi de arttırmış olacağız." dedi.

Şahin, arıca salça yapımında hile karıştıranlara ve üreticileri istismar edenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ekledi.

Kaynak: AA

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