Mete: 15 Temmuz bir destanın tarihidir - Son Dakika
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Mete: 15 Temmuz bir destanın tarihidir

Mete: 15 Temmuz bir destanın tarihidir
14.07.2026 13:36
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AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yayımladığı mesajında, milletin istiklal ve demokrasisine sahip çıktığı destansı direnişi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Mete, Muğla'nın direnişteki sembol rolünü hatırlatarak FETÖ'yü lanetledi, şehitleri rahmetle andı ve 15 Temmuz ruhunun daima yaşatılacağını ifade etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, 15 Temmuz'un aziz milletin istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıktığı unutulmaz bir destanın tarihi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle yaptığı çağrının milyonlarca vatandaşa ulaştığını ifade eden Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gece milletimiz tanklara, silahlara ve ihanete karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle dimdik durmuştur. 15 Temmuz gecesi direniş ateşinin ilk kıvılcımlarının yakıldığı Muğla'mız da bu kutlu mücadelenin en önemli sembollerinden biri olmuş, hemşehrilerimiz demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tarihin akışını değiştiren büyük direnişte ön saflarda yer almıştır. O karanlık gecede ülkemizi işgal etmeye, devletimizi ele geçirmeye kalkışan hain FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, bu ihanet şebekesine karşı verilen mücadeleyi kararlılıkla sürdüren devletimizin milletçe yanında olduğumuzu vurguluyorum."

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad eden Mete, mesajını şöyle tamamladı:

"Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığı sayesinde al bayrağımız özgürce dalgalanmaya, ezanlarımız semalarımızda yankılanmaya devam etmektedir. 15 Temmuz ruhu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve milli iradeye sahip çıkma ruhudur. Bu ruhu daima yaşatacak, şehitlerimizin emanetine ve milletimizin iradesine sonsuza kadar sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mete: 15 Temmuz bir destanın tarihidir - Son Dakika

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