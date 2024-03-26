AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yerel seçim çalışmaları kapsamında Darende, Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi, Doğanşehir ve Kale ilçelerini ziyaret etti.
Darende, Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi, Doğanşehir ve Kale ilçelerini ziyaret eden Ölmeztoprak, geçe yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kentte 77 bin 717 konut, 25 bin 302 köy evinin ağır hasar gördüğünü anlattı.
Şubatta içerisinde 6 bin 181 konutun martta 1700 konutun kuralarının çekilerek, hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldığını bildiren Ölmeztoprak, "48 bin 837 konutumuzun daha yapımı devam ediyor. Önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Yerinde dönüşüm çalışmalarımızda sürüyor. Yerinde dönüşüme 32 bin 583 vatandaşımız başvuru yaptı. Malatya'mızın altyapısını imar ve inşa için İller Bankamız aracılığıyla hibe desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kentte, 46 okul binasının ağır hasar, 18 okul binasının ise orta hasarlı olduğunu aktaran Ölmeztoprak, yıkılan ve ağır hasar gören okulların yerine yenilerinin yapılması için 137 okul projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.
Ölmeztoprak, kentte geçen yıl, 841 bin 491 fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatarak, 2015 yılından bu yana Malatya'da 21 milyon 62 bin 109 fidan dikildiği ifade etti.
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