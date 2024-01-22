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AK Parti Milletvekili Ülkü Ocakları Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ülkü Ocakları Başkanlığını Ziyaret Etti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ülkü Ocakları Başkanlığını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sarıçam, üyelerle sohbet ederek yerel seçimlere hazırlandıklarını belirtti ve Ülkü Ocakları Başkanlığına teşekkür etti. Ayrıca, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Cerit'ten başarılar diledi.

AK Parti Milletvekili Ülkü Ocakları Başkanlığını Ziyaret Etti
22.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ülkü Ocakları Başkanlığını ziyaret etti.

Sarıçam, Ülkü Ocakları Başkanı Uğurcan Özer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra üyelerle sohbet eden Sarıçam, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Ülkü Ocakları Başkanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sarıçam, Kırklareli'nin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

Cerit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gün'e çalışmalarında başarılar diledi.

Gün'de İl Sağlık Müdürlüğünün ilçedeki çalışmaları hakkında Cerit'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA
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