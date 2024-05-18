AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti

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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Gülnar'da partililerle buluştu.

Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Gülnar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Gülnar- Silifke ve Gülnar- Mut yoluna 2025 yılında yatırım olarak ödenek ayrılacağını kaydetti. ??????????????