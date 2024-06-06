AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Tarsus\'ta Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret ederek yöneticiler ve partililerle bir araya geldi. Daha sonra düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Sever, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışa hazır hale geldiğini ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'ne yapılan yatırımların başladığını söyledi. Sever, projelerin turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirterek vatandaşların taleplerini dinledi.

06.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Tarsus ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Sever, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yöneticiler ve partililerle bir araya gelen Sever, daha sonra "halk buluşması" etkinliğinde vatandaşlara hitap etti.

Sever, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışa hazır hale geldiğini, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'ne de yatırımların başladığı söyledi.

Projelerin turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını dile getiren Sever, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Mustafa Sever, Çukurova, AK Parti, Tarsus, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
09:49 “Dilan 2 aydır dışarıda“ sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement