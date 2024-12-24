AK Parti Muğla İl Başkanlığına seçilen Laçin, mazbatasını aldı

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AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Haluk Laçin, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile Menteşe Seçim Kurulu Başkanı Tutku Sarı'dan mazbatasını alan Laçin, göreve başladı.

Laçin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve delegelerin teveccühüyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte göreve seçildiklerini söyledi.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak ve Muğla'nın her alanda hak ettiği yere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Laçin, kent için de durmadan gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Muğla İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

"Ahmet Sakıcı, Ali Yörük, Ayşegül Mungan, Biray Taşkesiği, Bora Çulhaoğlu, Bülent Demir, Cahit Eles, Cihan Alkan, Ejder Üstek, Elvan Göçer, Emin Özler, Emre Aktaş, Emre Güçlü, Ercan Torunoğulları, Fatih Doğru, Ferit Özmeral, Gökhan Güneş, Habil Akçabel, Halil Talha Ülkü, Hamdullah Özçelik, Hürol Önder, İlhan Çakan, Kadir Dağlı, Mehmet Burhan, Mehmet Tenlik, Miraç Cin, Murat Burhan, Mustafa Çelebi, Müjdat Eren, Necmettin Çiftçi, Nuray Bozyer, Okan Yatkın, Onat Akdu, Onur Tavacı, Osman Koç, Ozan Balcı, Özkan Sarıyel,38. Sadettin Hergün, Sebahi Yılmaz, Seha Ergene, Suat Tufan, Şafak Uysal, Şerife Susamcı, Tuğçe Kandemir, Uğur Akın Şahin, Ülgen Şenel, Yusuf Saruhan, Zeynep Mutlu Akgüner, Ziya Terzioğlu."