AK Parti Muğla milletvekillerinden ulaşım yatırımları açıklaması

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AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla'ya yapılan çoklu kademeli kavşak ve diğer ulaşım yatırımlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü.

Milletvekilleri Mete ve Otgöz'ün görüşmeye ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, buluşmada özellikle "Muğla-Denizli- Marmaris Farklı Seviyeli Kavşak" düzenlemesinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, projesi hazırlanan ve çalışmalara başlanan kavşak düzenlemesine turizm sezonu nedeni ile ara verildiği, kasım ayında çalışmalara tekrar başlanacağı bildirildi.

Seydikemer-Kalkan yolu ile Seydikemer- Söğüt bölünmüş yol çalışmasının ve Karabel Tüneli inşaatının hızlandırılması ile Muğla-Denizli-Kale kara yolunun kalan 24 kilometrelik kısmının 2025'te tamamlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, Muğla ve ilçelerinde ulaştırma yatırımlarının hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Muğla'ya destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür edildi.