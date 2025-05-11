AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları\'ndan şehit annelerine ziyaret

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları, "Anneler Günü"nde şehit annelerini ziyaret etti.

Gençlik Kolları İl Başkanı Necati Yurtbilir, teşkilat üyeleriyle birlikte, kent merkezinde ikamet eden şehit annelerini ziyaret etti, günlerini kutladı ve gül takdim etti.

Yurtbilir, AA muhabirine, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumlulukları olduğunu belirtti.

Şehit annelerine minnet borçlu olduklarını vurgulayan Yurtbilir, "Bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın kıymetli annelerini Anneler Günü'nde yalnız bırakmak istemedik. Onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Şehitlerimizin annelerini kendi annelerimizden ayrı görmüyoruz. Bizler de o fedakar annelerin evlatlarıyız." diye konuştu.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.