AK Parti’den Çevre Günü’nde 2053 Hedefi Vurgusu

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez koordinasyonunda gerçekleştirilen programda basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, bugünün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'nin yalnızca bir çevre politikası olmadığını belirten Eren, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosu olduğunu vurguladı.

Eren, Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliği olduğuna dikkati çekti.

Geri kazanılan atığın, dikilen fidanın, korunan her damla suyun geleceğe bırakılan bir umut mührü olduğunu anlatan Eren, betona teslim olmuş şehirler istemediklerini ve sürdürülebilir bir gelecek istediklerini dile getirdi.

Eren, yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri, yeşil şehircilik anlayışı ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin geleceğinin bugünden inşa edildiğine işaret etti.

Çevreyi korumanın aynı zamanda vatanı korumak olduğunu anlatan Eren, bir ağacı yaşatmanın geleceği, bir damla suyu korumanın medeniyeti korumak olduğunu ifade etti.