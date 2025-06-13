AK Parti'nin "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" Çalıştayı başladı - Son Dakika
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AK Parti'nin "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" Çalıştayı başladı

13.06.2025 16:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Çocuklarımızın oyun alanlarından tutun da şehirlerimizin ulaşım politikalarına, atık yönetiminden enerji üretim alışkanlıklarımıza kadar her alanda çevre dostu bir yaşam kültürünü inşa etmek zorundayız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Çocuklarımızın oyun alanlarından tutun da şehirlerimizin ulaşım politikalarına, atık yönetiminden enerji üretim alışkanlıklarımıza kadar her alanda çevre dostu bir yaşam kültürünü inşa etmek zorundayız." dedi.

Tuncer, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" temalı çalıştayın açılışında konuştu.

Çevre Haftası'nda daha temiz çevre için illerde yapılan çalışmaların kıymetine dikkati çeken Tuncer, AK Parti'nin doğa ve insanı merkezine koyan çevre ve şehircilik hareketine öncülük ettiğini söyledi.

Tuncer, 81 ilde 100 milyon metrekare hedefiyle millet bahçelerinin açılmaya devam edildiğini belirterek, "Yeşil dönüşüm çalışmalarının yanı sıra başta deprem bölgesi olmak üzere tüm şehirlerimizde kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerini birer birer hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre ve şehircilik konularına milli güvenlik meselesi olarak yaklaştıklarını vurgulayan Tuncer, bu vizyonun arkasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledi.

Tuncer, AK Parti'nin dirençli ve güvenli şehirler inşa etmek için kararlılık ortaya koyduğunu belirterek, "Tüm bu başarıların ardında bizlere ilham veren çok büyük bir inanç, güven, azim, gayret var. Dünyanın bütün çocukları için daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya hayali var. Yürek ve büyük Türkiye sevdası, ilahiyle güçlü Türkiye var. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne ulaşmış, yeşil kalkınma devrimini gerçekleştirmiş bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken çevreye duyarlı, iklime dirençli, kültürüyle barışık şehirler kurmak zorunda olduklarını vurgulayan Tuncer, AK Parti il başkanlıklarına bu konuda büyük görevler düştüğünü söyledi.

Tuncer, çalıştaya katılan partililere şöyle seslendi:

"Sizlerden beklentimiz, sadece projeler üretmeniz değil milletimizin gönlüne temas edecek, ortak bir çevre inşa edecek öncüler olmanızdır çünkü şehirler, mühendislik ve mimarlık bilgisinin yanı sıra vicdanın ve sorumluluğun duygusunu inşa eder ve burada bir noktaya özellikle temas etmek isterim. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen şehirlerimizin sadece yapılardan oluştuğunu düşünmememiz gerekiyor. O şehirlerde tarih var, miras var, kök var. O kökleri korumadan dal yeşermez, çiçek açmaz, gölgeler oluşmaz. Ecdadımızın elleriyle yoğurduğu, ruhunu kattığı camiler, hanlar, çeşmeler, mezar taşları, sokaklar. Bunlar sadece taş değil bizim hafızamızdır. Eğer biz bu hafızayı koruyamazsak sadece binaları değil köklerimizi de kaybederiz ve köklerini yitiren bir milletin dalları da kurur, gövdesi de sarsılır. Biz kutsal vatanımızda hem toprağı korumakla hem suyu yaşatmakla hem de tarihimizi muhafaza etmekle sorumluyuz. Köklerimize iyi bakacağız ki dallarımız yeşersin. Tarihimizi koruyacağız ki geleceğimiz sağlam olsun. Şehirlerimizi yaşanacağız ki milletimiz huzurlu olsun."

Kendilerine düşen en önemli görevlerden birinin de çevre duyarlılığını sadece belli kampanyalara indirgemek değil gündelik hayatın parçası haline getirmek olduğunu vurgulayan Tuncer, "Çocuklarımızın oyun alanlarından tutun da şehirlerimizin ulaşım politikalarına, atık yönetiminden enerji üretim alışkanlıklarımıza kadar her alanda çevre dostu bir yaşam kültürünü inşa etmek zorundayız. Bu noktada toplumun tüm kesimlerinin işbirliği şarttır." diye konuştu.

Tuncer, AK Parti olarak her konuda olduğu gibi çevre konusunda da öncülük ettiklerini belirterek, "Bu iradenin en somut, en başarılı örneklerinden biri de hiç kuşkusuz saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen Sıfır Atık Projesi'dir. Sıfır atık hem dünya çapında başarılı bir çevre hareketi hem de toplumsal vicdanın altyapısıdır. Sıfır atık, devletin politikası olduğu kadar evin kültürüdür, ailenin gücüdür. Bugün artık çöpe attığımız plastikten, yıkadığımız meyveden, kullandığımız poşetten satın aldığımız giysiye kadar her tercihin bir çevre sorumluluğunu taşıdığı bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, iki gün sürecek

"Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" temasıyla düzenlenen çalıştay iki gün sürecek.

AK Parti çevre ve şehircilik politikaları il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çevre ve şehircilik politikaları uygulamalarına yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Çalıştayda 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne ulaşmak, sürdürülebilir, yaşanabilir ve dirençli şehirler inşa etmek, Sıfır Atık Hareketi'ni yaygınlaştırmak, tüm sektörlerde yeşil dönüşüme geçiş sürecini sağlamak, tarihsel, doğal ve kültürel mirası yaşatmak, deprem şehirlerini ayağa kaldırmak, kentsel dönüşüm sürecini bütün yönleriyle hayata geçirmek adına Türkiye'nin çevre ve şehircilik gündeminin önemli konu başlıkları konusunda teşkilat mensupları bilgilendirilecek.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin 'Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç' Çalıştayı başladı - Son Dakika

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