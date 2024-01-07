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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığını açıkladı - Son Dakika
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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığını açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek ve şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için burada olduklarını belirtti.

AK Parti\'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığını açıkladı
07.01.2024 - 17:33,
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AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Kurum, " İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. İBB Başkan Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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