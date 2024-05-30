AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor - Son Dakika
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AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor

AK Parti\'nin Kızılcahamam\'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda, milletvekilleri bir araya gelecek ve yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Ayrıca, partinin gelecekte izleyeceği yol haritası belirlenecek.

30.05.2024 17:46
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(ANKARA) - AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor. Milletvekilleri yarın Kızılcahamam'da toplanacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın milletvekillerinin Kızılcahamam'da toplanmasıyla başlıyor. AK Parti kampı, 1 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayıp, 2 Haziran Pazar günü kapanış konuşmasıyla sona erecek. Kampa milletvekili ve genel merkez yönetimi katılacak.

Kampta, yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği, ayrıca partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor - Son Dakika
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