AK Parti'nin Sivrihisar ve Günyüzü kongreleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'nin Sivrihisar ve Günyüzü kongreleri yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sivrihisar'da Mehmet Potoğlu ve Günyüzü'nde Mustafa Çınar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

25.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sivrihisar'da Mehmet Potoğlu ve Günyüzü'nde Mustafa Çınar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü, Mihalıççık, Sarıcakaya, Mihalgazi, Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Alpu, Beylikova, Tepebaşı ilçelerinin ardından Sivrihisar ve Günyüzü ilçe kongreleriyle süreci alınlarının akıyla tamamlamış bulunduklarını belirtti.

Odunpazarı ilçesi 6. Olağan ilçe kongresi ile birlikte bütün ilçelerin kongrelerini tamamlanmış olacağını kaydeden Albayrak, "Bizler AK Parti olarak 'Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerimize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz' diyoruz. Sivrihisar ilçemize önceki dönem belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ve ekibi vasıtasıyla sayısız eser kazandırdık. Buna sizler de şahitsiniz. Sivrihisar'ımıza Organize Sanayi Bölgesi temeli bile atıldı. Çoğu merkez ilçede bile olmayan bir yatırım. Ne kadar güzel. Emekleri için geçmiş dönem belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlçeye girerken sanki Sivrihisar'ın renginin solmuş, eski renkli havası kalmamış gibi hissettiğini ifade eden Albayrak, "İlçe de tabiri caizse ruh gitmiş. Eskiden UNESCO, Kilim Müzesi, festivaller ile anılan Sivrihisar şimdilerde saçma sapan konular ile anılır hale geldi. Bu konuları biliyorsunuz. Konuşmaya lüzum dahi yok. Gerçekten ilçemiz adına üzülüyorum. İlçemizin tekrar ruha kavuşması ve rengini bulması sizlere bağlı. Asla moral bozmayacağız, yeise kapılmayacağız. Sivrihisar'ı eski ruhuna kavuşturmak için bugünden tezi yok gayret etmeye devam edeceğiz. Şimdiden her birinize emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin samimi gayretlerine şahsın adına şahidim. Çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte her işin, her zorluğun üstesinden geleceğimizi asla unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Günyüzü ilçesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman tam destek verdiğini ve oy oranı en yüksek olan ilçe olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu başarının sağlanmasında emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta hem Eskişehir hem de Günyüzü ilçemiz için müjdeli bir haber paylaşmıştık, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında tüm konutların ihale tarihleri netleşti. Bu vesileyle, Eskişehir'imize yapılacak olan 2394 adet sosyal konut ve bu kapsamda Günyüzü ilçemize yapılacak olan 120 adet sosyal konut şimdiden siz değerli hemşehrilerimize tekrardan hayırlı olsun."

Kongrelere, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kongresi tamamlanan ilçeler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluştu:

Sabri Var (Alpu)

Hasan Özılgın (Beylikova)

Ümit Yaşar Kara (Çifteler)

Mustafa Çınar (Günyüzü)

Arif Taşçı (Han)

Gökhan Aydın (İnönü)

İbrahim Özkara (Mahmudiye)

Ali Akkar (Mihalgazi)

Saffet Çay (Mihalıççık)

Hikmet Aknur (Sarıcakaya)

Özcan Yıldız (Seyitgazi)

Mehmet Potoğlu (Sivrihisar)

Muhammed Ali Kaya (Tepebaşı)

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mustafa Çınar, Sivrihisar, AK Parti, Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin Sivrihisar ve Günyüzü kongreleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:47 Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:17:55. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'nin Sivrihisar ve Günyüzü kongreleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.