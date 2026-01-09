Ak Parti'nin TBMM'ye Sunduğu Yeni Kanun Teklifiyle Belediye Şirketlerine Cumhurbaşkanı Onayı Şartı Getiriliyor

(TBMM) - AK Parti'nin bugün TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle, yapı güvenliğinin artırılması, kaçak yapılaşmayla mücadele edilmesi, yangın güvenliğinin güçlendirilmesi ve tapu kadastro işlemlerinde bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Teklifte, Anayasa Mahkemesi iptalleri sonrası oluşan hukuki boşluklar giderilirken, belediyelerin dolaylı ya da bedelsiz şekilde şirket edinmesi ve kooperatiflere ortak olmasına Cumhurbaşkanı onayı şartı getiriliyor

AK Parti, riskli yapıların ve alanların dönüştürülmesi, tapu, imar, çevre, kooperatifler, TOKİ, kadastro ve yapı denetimi başta olmak üzere çok sayıda alan ile Anayasa Mahkemesi kararları sonrası oluşan hukuki boşlukların giderilmesini düzenleyen 31 maddelik "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifinde yangın güvenliği denetimleri, kaçak yapılaşmayla mücadele, kadastro ve tapu düzeltmeleri, belediye şirketleri, Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi, afet sonrası yeniden inşa süreci, çevre ve iklim politikaları ile Anayasa Mahkemesi iptalleri sonrası personel düzenlemelerine ilişkin kapsamlı değişiklikler yer alıyor.

Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kapsamında, SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarının hazırladığı değerleme raporlarındaki verilerin, elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilmesi zorunlu hale getiriliyor. Düzenlemeyle, değer haritalarının güncel tutulması, kamulaştırma ve toplulaştırma gibi işlemlerde sağlıklı veri kullanımı sağlanması ve kamu giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.

TOKİ sosyal konut projelerine damga vergisi istisnası

TOKİ tarafından sosyal konut ve konutla birlikte ihale edilen yapım işlerinde, 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olmak üzere damga vergisi istisnası getiriliyor. Düzenleme, orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun maliyetlerle üretilmesini hedefliyor.

Site aidatlarında keyfi artışa sınırlama

Site yöneticilerinin, kat maliklerinden toplayacağı avans niteliğindeki aidatların kat malikleri kurulunun onayına tabi olması sağlanıyor. Böylece yöneticilerin tek taraflı ve sınırsız aidat belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan bir diğer düzenlemeyle, aidat ve avans miktarlarının belirlenmesinde kat malikleri kurulunun yetkisi güçlendiriliyor, yöneticilerin keyfi uygulamalarına karşı maliklerin korunması hedefleniyor.

Yapı kooperatiflerinde erken tapu devrine son

Yapı kooperatiflerinin, son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesaplanmadan ortaklara tapu devri yapması engelleniyor. Düzenleme ile kooperatif üyelerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOKİ işlemleri dijitalleşiyor, mirasçılık belgesi doğrudan alınabilecek

TOKİ'nin taşınmaz satışlarına ilişkin başvuru ve sözleşmelerin elektronik ortamda ve uzaktan kimlik doğrulamayla yapılabilmesi sağlanıyor. Ayrıca TOKİ'ye, mirasçılık belgesini doğrudan mahkeme veya noterden talep etme yetkisi veriliyor. TOKİ, dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Sosyal konut alanlarında acele kamulaştırma yolu açılıyor

Sosyal konut projelerinin hızlandırılması amacıyla, belirlenen sosyal konut alanlarında bulunan taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilmesine imkan tanınıyor.

Yapı denetimi ve yangın güvenliğinde kapsamlı düzenleme

Şantiyelerde yetki belgeli ustaların kayıt altına alınması zorunlu hale getiriliyor. Binaların yangın güvenliği denetimleri ile yangın güvenlik uzmanlarının görevleri düzenleniyor. Ayrıca yapı denetçilerinin isimlerinin yapı ruhsatında yer alması uygulamasına son verilerek bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.

Yangın güvenliği eksikliklerinin giderilmesinde süre sınırı getiriliyor

Yangın güvenliğine yönelik periyodik kontrollerde tespit edilen eksikliklerin niteliğine göre idareler tarafından verilecek sürenin üst sınırı belirleniyor. Konut tipi binalarda kullanımın tamamen engellenmesinin mümkün olmaması ve belediyeler arasında farklı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, eksikliklerin giderilmesi için ruhsat gerekmesi halinde uygulanacak usul netleştiriliyor.

Yapı sınıfı tereddütleri gideriliyor, yaptırımlar genişletiliyor

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42'nci maddesinde açıkça yer almayan yapı gruplarında hangi yapı sınıfı ve grubunun esas alınacağı netleştiriliyor. Ayrıca yangın güvenlik uzmanları ile enerji kimlik belgesi uzmanları için idari yaptırımlar düzenleniyor.

Sahte belgeyle alınan müteahhitlik sınıflandırma belgesiyle başlanan yapıların ruhsatının iptal edilmesi ve belge numarasının 5 yıl süreyle geçersiz sayılması hüküm altına alınıyor. Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında ruhsatsız yapılara hazır beton verilmesine idari yaptırım getiriliyor.

Tapu kadastroda "yanılma sınırı" tanımı yapılıyor

Kadastro ve tapu paftalarında, eski ölçüm teknikleriyle belirlenen alanlar ile güncel teknolojilerle hesaplanan alanlar arasındaki farklara ilişkin "yanılma sınırı (tecviz)" tanımı yapılıyor.

Yanılma sınırı dışındaki farkların hata sayılarak resen düzeltilmesi, sınır içindeki farkların ise olaya özgü düzeltilmesi öngörülüyor. Böylece tapu düzeltmelerinde bilimsel ve hukuki standart getiriliyor; sorumluluk ve tazminat hesaplamalarında belirsizliklerin önüne geçiliyor.

Belediye şirketleri için Cumhurbaşkanı onayı şartı genişletiliyor

Belediyeler ve bağlı kuruluşların dolaylı veya bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması ya da kooperatiflere ortak olması Cumhurbaşkanı onayına bağlanıyor.

Atıl Hazine taşınmazları kentsel dönüşüm ve sosyal konut için kullanılacak

Tahsis amacı sona eren veya atıl kalan Hazine taşınmazlarının tahsislerinin kaldırılması, Hazine adına tescili ve bedelsiz devri Bakanlık kararıyla yapılabilecek. Bu taşınmazlardan elde edilecek gelirin yüzde 40'ı değerlendirmeyi yapan idareye, yüzde 60'ı ise ilgili kamu kurumlarına aktarılacak. Düzenleme; kentsel dönüşüm, sosyal konut ve kamu yatırımlarına kaynak yaratmayı amaçlıyor.

Depremzedelere verilen hibe ve krediler korunuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde bölgedeki hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilememesi, teslim edilen konutların iade edilerek kamu stokuna dönmesinin engellenmesi düzenleniyor. AFAD eliyle yapılan inşaatlar ile hibe-kredi destekli yapımlar arasındaki fark netleştiriliyor.