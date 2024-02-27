AK Parti Seçim Bürosu Van İpekyolu\'nda açıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 13 ilçede zafer kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Sahada çalışmalarına devam ettiklerini belirten Arvas, " Başkale'den geliyorum. Orada da programımız vardı. 13 ilçemizin her yerini geziyoruz. 24 projemizle kentimizi şahlandıracağız. Mega projelerimiz var. Bu projeler sadece belediye bütçesiyle yapılacak projeler değil. İktidarın gücü, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapacağız. Gece geç saatlere kadar çalışmalarımız devam ediyor. Desteklerinizi bekliyorum." diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise yerel seçimlerin her zamankinden farklı olacağını, buna inandıklarını bildirerek, vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.
Açılışa AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti MDK üyesi Zahir Soğanda, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil ve çok sayıda partili katıldı.
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