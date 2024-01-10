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AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı
10.01.2024 - 18:22,
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AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Özdemir, "Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz" ve "Spor" kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğrafını oylayan Özdemir, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" adlı fotoğrafını seçti.

"Tebrik ediyorum"

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın bu oylamasına önceki yıllarda da katıldığını anımsatarak, "Yaptığınız çalışmanın, sadece habercilik yapmanın ötesinde yaşadığınız topluma ve dünyaya farklı bir bakış açısı getirmek olduğunu düşünüyorum. İnsanların zihinlerinde bir farkındalık oluşturacak ve bazen de durup düşünmeye sebep olacak güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve tebrik ediyorum." dedi.

Özdemir, gazetecilerin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Oy verdiği bazı fotoğraflarla ilgili değerlendirmede de bulunan Özdemir, Kahramanmaraşlı olduğunu ve 6 Şubat depremini yaşadığını belirterek, "Depremde kurtarılan hayatların bende ayrı bir yeri var. Çünkü o kadar insan rahmetli olmuşken onların içinde bir tane cana can katabilmek çok kıymetli. Hele de o çok küçük bir çocuksa." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Gazze'de yaşananlara ilişkin de Özdemir, "Orada rahmetli olan çocuklara, annelere, büyüklere bir şey söylemiyorum, onlar şehit oldular. Onlar ahiretlerini garantiye aldılar ama insanlık öldü, biz öldük. Bir insan olarak orada yapılanlar benim içimi acıtıyor, Yahudilerin bir kısmının da içini acıttığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Ahmet Özdemir, AK Parti, Deprem, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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