AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç, Projelerini Anlattı

Güncel

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, basın mensuplarıyla buluştu.

Olğaç, bir kafede düzenlenen bilgilendirme toplantısında, projelerini anlattı.

Yaşanılır bir şehir hedeflediklerini belirten Olğaç, sosyal ve kültürel çalışmalardan istihdam ve eğitime kadar hayatın her alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projelerinin toplumun her kesimini kapsadığını dile getiren Olğaç, "Şehre değer katacak önemli projelerin başında yer alan kentsel dönüşüm ile ilgili halkımızın ayağına gidip çalışmaların tüm detaylarını anlatacağız. Halkımızı bu ve benzer çok sayıda projelerle buluşturacağız." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de seçim çalışmaları kapsamında kapısını çalıp projeleri anlattıkları vatandaşlardan ilgi gördüklerini aktardı.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da Türkiye'de hizmetin AK Parti belediyeciliği ile geldiğini belirterek, vizyon projelere Siirt halkının destek vereceğine yürekten inandıklarını ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.