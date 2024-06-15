AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın coşkusunu ve bereketini yaşadıklarını belirtirken, dünya genelinde hala acı ve üzüntü yaşandığına dikkat çekti. Özellikle İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki masum insanların katledildiği bu saldırılar karşısında yüreklerin kan ağladığını ifade eden Gül, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en üst düzeyde hissedildiği bu günlerde görevlerin eksiksiz yerine getirileceğine olan inancını dile getirdi. Ayrıca, insanlık onuruna yakışmayan bu zulmün sona ermesi için uluslararası toplumun ve insanlık vicdanının gereken adımları atması gerektiğini vurguladı. Gül, mesajının sonunda Siirtli hemşehrileri ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını ve bayramın huzur ve mutluluğunu yürekten paylaştığını belirtti.

15.06.2024 15:53
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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Kurban Bayramı'nın coşkusunu ve bereketini bir kez daha hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu bayram günlerinde dünya genelinde birçok yerde hala acı ve üzüntü yaşandığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Özellikle İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalan Gazze'de masum insanların katledildiği bu saldırılar karşısında yüreklerimiz kan ağlamaktadır. Bayramın ruhuna uygun olarak, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı en üst düzeyde hissettiğimiz bu günlerde, bizlere düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğimize olan inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Ayrıca, insanlık onuruna yakışmayan bu zulmün bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumun ve insanlık vicdanının gereken adımları atmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, başta Siirtli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın huzur ve mutluluğunu yürekten paylaşıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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