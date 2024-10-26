AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu seçildi - Son Dakika
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AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu seçildi

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu tekrar seçildi.

26.10.2024 19:16
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AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu tekrar seçildi.

AK Parti'nin Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi, Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde kullanılan geçerli 302 oyun tamamını alan Gündoğdu partisinin Sinop Merkez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adnan Günnar, burada yaptığı konuşmada, kongrenin partilerine hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini anlatan Günnar, enflasyon belasından ülkeyi kurtaracak kişinin de yine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olacağını dile getirdi.

Teşkilat olarak hep birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dikkati çeken Günnar, "Biz de var gücümüzle çalışırsak onlara bu yolda destek vermiş oluruz. Bu vesileyle bu kongremizin Sinop'a ve partimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise konuşmasına Ankara'da ki TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısını kınayarak başladı.

AK Parti'nin hiç bir zaman sıradan bir parti olmadığını vurgulayan Maviş, 22 yıllık iktidarlar döneminde çok büyük işlere imza attıklarını dile getirdi.

22 yılda yaptıkları hizmetlerle Türkiye'yi farklı bir noktaya getirdiklerini aktaran Maviş, şöyle konuştu;

" Türkiye'yi aldığımız noktadan bambaşka bir noktaya getirdik. Önümüzde daha çok yürüyeceğimiz yol var. Milli savunma sanayinde yüzde 80 oranında millileşmeyi sağladık. Ama çevremizde yaşananları hep birlikte görüyoruz o nedenle daha çok yol kat etmemiz gerektiğini de hep birlikte görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ona bu kutlu yürüyüşünde destek vermek için daha çok çalışmalıyız yine aynı şekilde Türkiye'nin büyük ülke olma, güçlü Türkiye olma yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmeliyiz. Hepimiz yükü paylaşacağız, ne kadar yük omuzlarsak, ne kadar sırtımızda yük taşırsak, ne kadar bu davaya hizmet edersek, ne kadar bu dava için ter dökersek her bir damlasının bizim için şeref damgasının olacağını unutmamalıyız. 2028'de inşallah el birliği ve güç birliğiyle partimizin en iyi sonucu alacağına yürekten inanıyorum. "

Kongreye, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, bazı ilçe belediye başkanları partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı'na Ali Gündoğdu seçildi - Son Dakika

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