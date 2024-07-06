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AK Parti Söğütlü ve Ferizli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci ile partililer katıldı.

İnci, yaptığı konuşmada, Sakaryalılara hizmet vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Alemdar da vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını dile getirerek, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getireceklerini kaydetti.

Ferizli Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ise AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ile partililer katıldı.

İki toplantıda da gelecek döneme ilişkin yol haritası konuşuldu.