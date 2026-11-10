AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.