AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama:

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- "Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin, "Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubunun yakalandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu iradenin, milletin egemenliğini hedef alan FETÖ'nün saldırısını yenilgiye uğrattığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
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