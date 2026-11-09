AK Parti Sözcüsü, İBB Meclisinde artık AK Parti'nin iktidar olduğunu söyledi - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü, İBB Meclisinde artık AK Parti'nin iktidar olduğunu söyledi

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İBB Meclisinde CHP'den istifa eden bazı üyelerin Yeni Parti ve DEM Parti'ye geçmesiyle yeni gruplar oluşturuldu, komisyonlara yeni üyeler seçildi. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 'Artık İBB Meclisinde AK Parti iktidardır' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, bazı Meclis üyelerinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti ve DEM Parti'ye geçmesinin ardından yeni parti grupları oluşturuldu.

Meclisin kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Mecliste, bazı meclis üyelerinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti ve DEM Parti'ye geçmesi üzerine yeni parti grupları oluşturuldu.

Bazı meclis üyeleri de bağımsız olduklarını açıkladı. Bu kapsamda, komisyonlara yeni üyelerin seçimi yapıldı.

Mecliste, gündemdeki maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, geçen ay Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde İBB'nin gerekli önlemleri alamadığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Ayazağa'daki imar konularını anlatarak, sel felaketi konusunda İBB'ye suç isnat edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Tekrar söz alan Çağlayan, eleştirisinin CHP'li İBB'ye olduğunu dile getirerek, Yeni Parti Grup Başkanvekili İnanlı'ya bu eleştirilere niye cevap verdiğini sordu.

Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ da "Kardeş partiyiz biz." ifadelerini kullandı.

İnanlı ise kökenlerinin CHP'den geldiklerini belirterek, bugün Yeni Parti olarak devam ettiklerini herkesin bildiğini anlattı.

"Artık İBB Meclisinde AK Parti iktidardır"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, Yeni Parti ve DEM Parti grubunun kurulmasına ilişkin mecliste çok sesliliğin ve renkliliğin olmasının yerel demokrasi ile İstanbul açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Sel felaketi sürecinde herkesin el birliğiyle seferber olduğuna, afeti İstanbul'un en az zararla geçirmesi için ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Türkyılmaz, sular durulduktan sonra İstanbul'daki 7 yıllık süreçte İBB'nin ve İSKİ'nin sorumluluklarının da konuşulması gerektiğini vurguladı.

Mecliste parti gruplarının ayrılması nedeniyle kentin sorunlarının ve ihtiyaçlarının siyasi tartışmaların altında ezilmemesini temenni eden Türkyılmaz, "Siyaset vurgusunun, siyasi söylemlerin öne çıkacağı bir dönemi inşallah görmeyiz. Bir vurgu yaptı Ülkü Hanım. Ona karşı da şunu söyleyeyim: 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diyenlerin bugün bölüne bölüne kaybettiklerini görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi... İktidar partisi olabilirsiniz ama artık İBB Meclisinde AK Parti iktidardır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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