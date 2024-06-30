AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İzmir'deki Patlama İçin Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Mesajı

Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Torbalı'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.