AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, Aydal'ın sözlerini çirkinlik ve saygısızlık olarak nitelendirdi ve bu ifadeleri şiddetle kınadığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur duruşunu ve mücadelesini takdir ettiklerini vurgulayan Çelik, bu çirkinliklere karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

12.07.2024 13:56
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu belirtti.

Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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