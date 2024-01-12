AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz tarafından yapılan Kur\'an kursu ve taziye evi açıldı

AK Parti Tatvan İlçe Başkanı ve hayırsever iş insanı Erhan Ayaz tarafından ilçede yaptırılan Kur'an kursu ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yapılan ve Kur'an kursu ve taziye evinin açılışında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, yeni Kur'an kursunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bedirhanoğlu, "Bu güzel eseri ilçemize kazandıran Erhan Ayaz kardeşimize teşekkür ediyorum. Kendisi hem iş insanı hem de siyasete dahil ettiğimiz bir kardeşimizdir. Burada dualarımızı okuduk. İsrail'in zulmü altındaki Filistin halkına da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bu hayır işine vesile olduğumuz anda Rabbim dualarımızı kabul etsin ve Filistinli kardeşlerimize güç versin inşallah." dedi.

Ayaz ise binanın yapım süreciyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra dualar eşliğinde Kur'an kursu ve taziye evinin açılışı yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.