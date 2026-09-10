AK Parti Tokat milletvekilleri ve il başkanı TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile İl Başkanı Adem Dizer, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette heyet, üniversitenin üretim, AR-GE, teknoloji, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarındaki çalışmalarını inceledi.
AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arslan ve Aldemir ile AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Arslan, Aldemir ve Dizer, TOGÜ'nün üretim, AR-GE, teknoloji, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarındaki çalışmalarını inceledi.
Ziyarette TOGÜ Hijyenlab, Milli Teknoloji Atölyesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, seralar, TOGÜ Mutfak, Süt İşleme Tesisi ve TOGÜ Şifa başta olmak üzere üretim ve araştırma alanları hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Tokat milletvekilleri ve il başkanı TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?