AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu

AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu

AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler içeren 14 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifle üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca, Çince başta olmak üzere Uzak Doğu dillerinde turist rehberliğinin teşvik edilmesi için şartlar kolaylaştırılmaktadır.

09.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler içeren 14 maddelik kanun teklifini, TBMM'ye sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Güler, teklifin 14 maddeden oluştuğunu belirterek, "Teklifimiz ile üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece, hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberi niteliğinin artırılması da amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

HANUTÇULUĞA CEZAİ YAPTIRIM

Güler, teklifle seyahat acentalarının verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmelerine (hanutçuluk) yaptırım uygulanacağını kaydetti.

İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için de düzenlemeler önerildiğine işaret eden Güler, "Özellikle değinmek istediğim bir düzenlememiz de Çince bilen rehberlerle ilgili maddemizdir. Çin, Kore ve Japonya gibi ülke vatandaşlarının ülkemize turizm anlamında ilgisi artarak devam etmektedir. Çok sayıda Uzak Doğu vatandaşını ülkemizde ağırlamaktayız. Teklifimizle Çince başta olmak üzere bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görünmektedir. Dolayısıyla bu konuda ciddi ve acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu için bu potansiyeli ve turizme katkısı sağlamak için yasa teklifimizi de bu konularda kolaylaştıran önerilerimiz bulunmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzak Doğu, turist, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement