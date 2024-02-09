AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu

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AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler içeren 14 maddelik kanun teklifini, TBMM'ye sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Güler, teklifin 14 maddeden oluştuğunu belirterek, "Teklifimiz ile üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece, hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberi niteliğinin artırılması da amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

HANUTÇULUĞA CEZAİ YAPTIRIM

Güler, teklifle seyahat acentalarının verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmelerine (hanutçuluk) yaptırım uygulanacağını kaydetti.

İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için de düzenlemeler önerildiğine işaret eden Güler, "Özellikle değinmek istediğim bir düzenlememiz de Çince bilen rehberlerle ilgili maddemizdir. Çin, Kore ve Japonya gibi ülke vatandaşlarının ülkemize turizm anlamında ilgisi artarak devam etmektedir. Çok sayıda Uzak Doğu vatandaşını ülkemizde ağırlamaktayız. Teklifimizle Çince başta olmak üzere bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görünmektedir. Dolayısıyla bu konuda ciddi ve acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu için bu potansiyeli ve turizme katkısı sağlamak için yasa teklifimizi de bu konularda kolaylaştıran önerilerimiz bulunmaktadır" diye konuştu.