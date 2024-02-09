AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu

AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler içeren 14 maddelik kanun teklifini, TBMM'ye sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Güler, teklifin 14 maddeden oluştuğunu belirterek, "Teklifimiz ile üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece, hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberi niteliğinin artırılması da amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
HANUTÇULUĞA CEZAİ YAPTIRIM
Güler, teklifle seyahat acentalarının verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmelerine (hanutçuluk) yaptırım uygulanacağını kaydetti.
İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için de düzenlemeler önerildiğine işaret eden Güler, "Özellikle değinmek istediğim bir düzenlememiz de Çince bilen rehberlerle ilgili maddemizdir. Çin, Kore ve Japonya gibi ülke vatandaşlarının ülkemize turizm anlamında ilgisi artarak devam etmektedir. Çok sayıda Uzak Doğu vatandaşını ülkemizde ağırlamaktayız. Teklifimizle Çince başta olmak üzere bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görünmektedir. Dolayısıyla bu konuda ciddi ve acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu için bu potansiyeli ve turizme katkısı sağlamak için yasa teklifimizi de bu konularda kolaylaştıran önerilerimiz bulunmaktadır" diye konuştu.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Son Dakika › Güncel › AK Parti, turist rehberliği meslek tanımının düzenlenmesi ve Uzak Doğu dillerinden turist rehberliğinin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi sundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?