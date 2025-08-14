Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı.

Erdoğan'ın, AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmanın ardından partiye yeni katılan belediye başkanları sahneye davet edildi.

Bu kapsamda, CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İYİ Parti'den istifa eden Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile bağımsız belediye başkanları Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a rozetleri takıldı.

Programda konuşan Çerçioğlu, Aydın'a nasıl hizmet ettiyse, bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğine söz vererek, şunları kaydetti:

"Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa, buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var, ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a."