AK Parti'ye katılan milletvekili Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı - Son Dakika
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AK Parti'ye katılan milletvekili Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı

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AK Parti\'ye katılan milletvekili Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı
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AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, bugün AK Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kani Torun'un AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, bugün AK Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kani Torun'un AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Genel Başkan Danışmanımız olarak görevlendirilen Bursa Milletvekilimiz Sayın Cemalettin Kani Torun'u tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: ANKA
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