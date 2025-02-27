AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika
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AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence parti rozetini taktı.

27.02.2025 22:16
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence parti rozetini taktı.

Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Burdurlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence AK Parti rozetini taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika
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